Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü. Valilik yaptığı açıklamada, ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti. TRT Haber ekibi olay yerinden son durumu aktardı. pic.twitter.com/TejBsEP4CJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2024

"Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok"

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti:

"Saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallasi Yadigar Sokakta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye , 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır."

"Neredeyse dört kata yüzde 70-75 bina eklemişler"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın 1980 yapımı olduğunu belirterek, "99 deprem yönetmeliği öncesi yapıldığı için şüphe. Biz bunu söylüyoruz komşularımıza, 99 depremi öncesi tüm binalar şüphedir. Binanın o zamanki yapımı doğru olabilir ama şimdi C25 beton kullanılıyor, C30'lar kullanılıyor. 4 katlık binaya siz üç kat ekliyorsunuz, ne olur 7 katlık bina olur. Peki bunu neye göre ekliyorlar Nasıl eklemişler onu bilmiyorum gerçekten üzücü. Neredeyse dört kata yüzde 70-75 bina eklemişler. Öyle bir şey olamaz." dedi.

"Lütfen 99 yönetmeliği öncesi tüm binaları yenileyin"

Buna benzer çok fazla bina olmadığını aktaran Bahadır, şöyle devam etti:

"Yani bizde sadece 265 tane bina var kentsel dönüşüme uğrayacak Ama anlaşmışlar Müteahhit arkadaşlarla komşularımla anlaşmışlar Normal yıkılacak, yani acil durumda olmayan 265 binayı yıkacağız biz. Onlar müteahhitlerle anlaşmışlar. Yani her gün yıkılıyor Zaten her gün her sokakta bir mahallemizi gülererekten yıkıyor insanlar öyle diyeyim. Yani evlerini güzelce taşınıyorlar yıkıyorlar.

Bize ulaşmış acil durumda böyle bir bina yok, bir şikayet böyle bir şey yok. 6 Şubat depreminde 4 bin tane şikayet geldi bize. Tüm apartmanlara mühendis, teknik elemanlar gittiler. Karot haricinde şerit çekiciyle, röntgen cihazıyla, fiziki muayeneyle baktılar. Ha tabii ki ben Bahçelievler'in yapı stoku çok çok iyidir demiyorum, zaten belli coğrafi yapısı. Ama sahil bandından biraz uzak olduğumuz için orta seviyedeyiz. Yani çok kötü değiliz. Ama ben şunu istiyorum Buradan da kimsenin kalbine su serpmiyorum. Lütfen 99 yönetmeliği öncesi tüm binaları yenileyin."