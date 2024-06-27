Açık 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.06.2024 02:56

Kahramanmaraş'ta anız yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta anız yangını

Avşar Mahallesi'nde hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta anız yangını

Yangında 600 dönüme yakın alan etkilendi

Yangın, 60 araç ve 100’e yakın personelin çalışmasıyla yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen ve 600 dönüme yakın alanın etkilendiği yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Yangın İtfaiye Orman
Sıradaki Haber
Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:42
Bolivya'da eski komutan Zuniga gözaltına alındı
02:39
Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
02:23
Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda çıkan yangın söndürüldü
02:20
Bolivya'da darbe girişiminde bulunan askerler geri çekildi
02:26
Dışişleri, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı
01:02
ABD Bolivya'daki duruma ilişkin sükunet ve itidal çağrısı yaptı
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya zaferi kutlandı
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya zaferi kutlandı
FOTO FOKUS
Bolivya'da darbe girişimi
Bolivya'da darbe girişimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ