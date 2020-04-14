Kaza, saat 15:00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Sezgin Ö., yönetimindeki beton mikseri, virajı alamayarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken yol araç trafiğine kapatıldı. Yakıt sızıntısı nedeniyle belediye ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

Hastaneye kaldırılan sürücü Sezgin Ö.,’nün ise hayatı tehlikesinin olmadığı ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.