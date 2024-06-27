Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki binalar boşaltıldı

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

"Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok"

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik yaptığı açıklamada, ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti.

Valilik açıklaması şu şekilde:

"27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallasi Yadigar Sokakta bulunan ve 1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye , 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır."