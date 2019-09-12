Bahçedeki kuru otları yakmak isterken evini yaktı12 Eylül 2019 Perşembe 19:28 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 19:32
Erzincan'da bir kişi, bahçesindeki kuru otları yakmak isterken evinin yanmasına neden oldu.
Olay, kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Çatalören köyünde meydana geldi.
Cem Günay, bahçesindeki kuru otları yakıp temizlik yapmak isterken kıvılcımlar rüzgarın etkisiyle kerpiç eve sıçradı. Kısa süre sonra evdeki yangın büyüdü. Bu sırada yangının çıktığı evin bitişiğinde uyuya kalan yaşlı kadın köy halkı tarafından evden çıkarıldı.
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına iki itfaiye aracı ve 6 personelle müdahalede bulundu. Yangın diğer kerpiç evlere ve ahırlara geçmeden önlendi.
Köyde paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA