Türkiye
Firari eski hakim FETÖ'den tutuklandı12 Eylül 2019 Perşembe 18:44 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 19:18
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan Can'ı "terör örgütüne üye olma" suçundan tutukladı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can Denizli'de yakalandı.
Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı.
Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.
Kaynak: AA