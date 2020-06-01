Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis, adresin önünde bekleyen bir araçta yaptığı aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Adreste bulunan Bahattin B., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Etiketler: operasyon kaçak sigara 6 bin paketSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 14:10
Son Haberler
- 14:47
- 14:48
- 14:34
- 14:41
- 14:32
Sıradaki Haber
Plajlarda sosyal mesafeli dönem başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz