Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, adresin önünde bekleyen bir araçta yaptığı aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Adreste bulunan Bahattin B., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.