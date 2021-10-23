Gaziantep'te, 1 ay önce doğum yapan Duygu Yılmaz hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gitti, eşi Mehmet Yılmaz ise kızı Elif Hazal ile evde kaldı.

Mehmet Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif'e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi. Sinirlenen Yılmaz, kızına yumruk attı.

Yere yığılan Elif Hazal, hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"Yemek yemediği için vurdum"

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz’ı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz’ın, “Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Yılmaz, cezaevine gönderildi.

[Fotoğraf: DHA]

Annesi gözyaşlarına boğuldu

Elif Hazal’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Duygu Yılmaz, kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.