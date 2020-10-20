Haber Giriş: Kaynak: DHA
Babanın oğluna camiyi sevdirmek için oynadığı oyun kamerada
Sakarya'da bir kişinin oğluna camiyi sevdirmek için takla atıp namaza durması, oğlunun da babasının hareketlerini tekrarlaması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Yunus Emre Camii’ne, cemaat namazın farzını kılarken oğluyla birlikte gelen kişi, çorabını giydikten sonra takla atarak safa durdu.
Oğlu da caminin içinde tur attıktan sonra babası gibi takla atıp namaza durdu. Yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Babanın oğlunu camiye alıştırmaya çalıştığı öğrenildi.
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