İzmir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, H.G.'nin elindeki tarihi eseri internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi, deposuna girdiği sırada yakaladı. Depoda yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

2 bin 500 yıllık eser müzeye teslim edildi

İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen eserin, yapılan incelemede 2 bin 500 yıllık amfora olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.