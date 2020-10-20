Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde kent genelinde, 628 personelden oluşan 246 ekiple önceden belirlenen 588 adrese operasyon düzenlendi.

Polis, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 156 kişiyi yakaladı.

Yakalananlar arasında "uyuşturucu madde ticareti" ve "hırsızlık" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer alıyor.