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Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da tavuk taşıyan kamyon ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Araçta sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tekin A. idaresindeki hafriyat kamyonu, Müstakimler köyü mevkisinde karşı yönden gelen Adnan B.'nin kullandığı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada kamyon sürücüleri yaralandı.
Kamyonda sıkışan Tekin. A, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.
Trafik normale döndü
Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bolu-Gökçesu kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, kamyonların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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