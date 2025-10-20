Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi ihalesine sahte imzayla teklif sunduğu iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.

Beşiktaş Belediyesinde Aralık 2023'te belediye bünyesinde kullanmak üzere pazarlık usulü araç kiralama ihalesinin düzenlendiği, 3 firmanın ihaleye teklif verdiği, yapılan incelemelerde ihale için 1 firmanın davet edildiği, diğer 2 firmanın ise davet edilmediği belirtildi.

İhalenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, açıklık ve rekabet ilkelerine uygun olmadığı tespitine yer verilen iddianamede, "Kanunda belirtilen olağandışı hangi gerekçeyle yapıldığına dair ihale onay belgesinde ve ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, ihaleye katılan firma yetkililerinin beyanları da yer aldı.

Firma sahibi şüpheli Zafer Kartal, ihale dosyasındaki yaklaşık maliyet teklifinin şirketi tarafından hazırlanmadığını iddia ederek, "İmza bana ve ortaklarıma ait değildir. Kullanılan kaşenin sahte olduğunu düşünüyorum. Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyorum. Beşiktaş Belediyesi görevlilerini tanımıyorum. B.A. isimli iş yerinde firmama ait kaşe sahtedir. Bu kişiler hakkında şikayetçiyim." beyanında bulundu.

İhalelerde sahte firma kaşesi ve imzaları kullanılmış

Diğer firma sahiplerinin ihale dosyasına gönderilen tekliflerdeki imzaların kendilerine ait olmadığına yönelik beyanlarına yer verilen iddianamede, şirket sahiplerinden alınan imza örneklerinin karşılaştırılması sonucu teklif belgelerindeki imzaların 3 firma sahibine de ait olmadığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, suç örgütüne ait bir firmada yapılan aramada Ümit Gözütok'un masasında ihaleye teklif gönderen inşaat şirketinin kaşesinin bulunduğu, inşaat şirketi sahibi Zafer Kartal'ın, Gözütok'la çok sayıda HTS kaydının olduğu, Ümit Gözütok'un bir dönem inşaat firmasında sigorta kaydının tespit edildiği, bu kişinin inşaat firması sahipleriyle akrabalık bağı bulunabileceğinin, firmanın suç örgütü kontrolünde olabileceğinin değerlendirildiği aktarılarak, "Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, Fahri Aksoy'u devre dışı bıraktıktan sonra ihale süreçlerini kendi organizesinde yürütmüş, yaklaşık maliyet fiyat tekliflerini, teklif alınacak firmaları ya da pazarlığa davet edilecek firmaları belirlemek ya da açık ihalelerde eski ortak ve arkadaşlarına ait firmalara yan teklif verdirmek suretiyle ihale süreçlerini organize etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Maliyet fiyat teklifi alınması için personel görevlendirmesi yapıldığı gün firmalar adına düzenlenmiş teklif evrakının ihale dosyasına sunulduğuna işaret edilen iddianamede, "İl dışında bulunan iki firmanın aynı gün ıslak imzalı teklif sunması hayatın olağan akışını aykırıdır. Dolayısıyla bu maliyet tekliflerinin suç örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından belediye görevlilerine verildiği anlaşılmıştır. Nitekim ihale hazırlık sürecinde, suç örgütü üyesi Ümit Gözütok'un belediyeye sık gittiği, ihaleyi yapacak birimin yetkileri ile görüştüğü." şeklindeki tespitler yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Zafer Ozan Ay ve Gülşah Ocak'ın, Aziz İhsan Aktaş suç örgütünce hazırlanan sahte tekliflerle yaklaşık maliyeti hazırladıkları, yaklaşık maliyetin gizliliği, eşitlik ve rekabet ilkelerini ortadan kaldırmak suretiyle fesat karıştırılan ihaleyi örgüt lideri Aktaş ve örgüt yöneticisi Baki Nugay'a ait firmanın almasını sağladıkları vurgulandı.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı ve şüpheli Rıza Akpolat'ın, Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu üzerinden ihale süreçlerini koordine ettiğinin altı çizilen iddianamede, bu kişilerin Akpolat'tan aldıkları talimatlar doğrultusunda, ihale prosedürünü şüpheli Gülal Erdovan Anıl yetkisinde gerçekleştirdiklerine işaret edildi.

İhalelerdeki yaklaşık maliyet tekliflerini Aktaş'ın belirlediği iddiası

İddianamede, Beşiktaş Belediyesinin Ağustos 2024'te araç kiralama ihalesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilerek, belediyeden alınan tüm ihaleler incelendiğinde, yeterliliği bulunan ve suç örgütüyle herhangi bir bağlantısı olmayan firmaların bu ihalelere teklif dahi vermediği, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın faaliyet alanına giren ihalelerde belediye nezdinde tekelleşme sağladığı anlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın, geçen temmuz ayında alınan ifadesinde, "Rıza Akpolat tutuklandıktan sonra iki aylık çöp toplama ihalesini Aziz İhsan Aktaş'a verilmesi için cezaevinden Ali Rıza Yılmaz'a talimat verdi." şeklindeki ifadesine iddianamede yer verildi.

İddianamenin devamında, Akçadağ'ın ağustos ayındaki ifadesinde, "Mustafa Mutlu ihale süreçlerini yöneten, ihale hangi firmaya verilecekse ona göre süreci hazırlayan kişidir. Rıza Akpolat'la birebir görüşürdü." dediği aktarıldı.

"Belediyeye kayıt dışı birçok araç verilmiştir"

Ayrıca Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in şu ifadelerine yer verildi:

"Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı ihaleler kapsamında çalıştırılması gereken elektrikli 20 adet mini araç, çift katlı otobüs hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Belediyeye kayıt dışı birçok araç verilmiştir. Bugün 170 aracın yaptığı iş için Aziz İhsan Aktaş'tan 360 araç alınmıştır. Bu araçların bir çoğunun belediyeye teslim edilmediği, HGS ve yakıt giderlerinin belediye tarafından karşılandığı anlaşılacaktır. Bu usulsüzlükleri gizlemek için araçların GPS sistemleri sökülmüş veya takılmamıştır. Bu süreci organize eden Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş'tır. Çalışmayan araçlar için hak ediş ödemesi yapılmıştır."

İddianamede, şüpheli Rıza Akpolat'ın suç örgütü elebaşı Aktaş'la girdiği ticari ilişki doğrultusunda, örgütün faaliyet alanına giren yüksek bedelli ihalelerin 2020 yılından itibaren örgüte ait firmalara verilmesini sağlayan sistemin şüpheliler Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu aracılığıyla kurulduğu ifade edildi.

Belediyenin 2023 yılının Temmuz ayında açtığı çöp toplama kamyonu ihalesinin şartnamesinde 2020 model kamyonların alınmayacağının belirtilmesine rağmen teklifi kabul edilen araçlardan 5'inin 2019, 3'ünün ise 2017 model olduğunun belirlendiği iddianamede yer aldı.