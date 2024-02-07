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Türkiye
AA 07.02.2024 10:46

Azerbaycan vatandaşları İstanbul'da sandık başına gitti

İstanbul'da yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları, erken cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Azerbaycan vatandaşları İstanbul'da sandık başına gitti

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kurulan 2 sandıkta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Azerbaycan'da, Ermeni güçlerin işgalinden kurtarılan Karabağ'da yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıkların kurulması sebebiyle "zafer seçimi" olarak nitelendirilen seçimler için İstanbul'da oy kullanma işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.

Azerbaycan vatandaşları oy kullanma imkanı oluşturulmasından memnun

İstanbul'da kurulan sandıklarda oy kullanan Azerbaycan vatandaşları Elçin İbadov ve Fuad İbrahimov, seçimlere ilişkin konuştu.

İbadov, Azerbaycan halkının hür demokratik düşüncesini sandıkta ifade ettiği bir gün olması sebebiyle bu seçimi bir bayram olarak değerlendirdiğini söyledi.

Azerbaycan halkının ülkedeki gelişmeleri yakından izlediğini aktaran İbadov, "Halk, 44 günlük vatan muharebesinden sonra kendi doğru seçimini yapacaktır diye düşünüyor ve buna inanıyorum." dedi.

Azerbaycan vatandaşları İstanbul'da sandık başına gitti

İbadov, Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye'de rahat bir şekilde oy kullanması için uygun ortamı sağlayan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğuna teşekkür etti.

İbrahimov da Azerbaycan vatandaşları olarak İstanbul'da oy kullanmak için imkan oluşturulmasından çok memnun olduklarını ifade etti.

İstanbul'da çok sayıda Azerbaycan vatandaşının bulunduğunu kaydeden İbrahimov, "Burada herkes serbestçe gelip oyunu kullanıyor. Çok uygun bir ortam var. Azerbaycan devletine bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşları İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Kars'ta kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışıyor.

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