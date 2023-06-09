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Türkiye
İHA 09.06.2023 12:46

Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Bilentur mevkiinde, İzmir yönünden gelen Behçet K. isimli sürücünün kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 66 yaşındaki Uğur Asrav isimli sürücünün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada; elektrikli bisikleti kullanan Uğur Asrav ile bisikletin arkasında bulunan Özbekistan uyruklu 53 yaşındaki Nargıza Tashmukhamedova adlı kadın ağır yaralandı.

Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerine gelen iki ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tashmukhamedova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Uğur Asrav’nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Behçet K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Balıkesir Trafik Kazası
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