Hastane önünde 'göz tansiyonu' tuzağı: Kamuyu 63 milyon TL zarara uğrattılar

Bazı göz hastanelerinin önüne konulan stantlar üzerinden ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgileri temin edildi.

Bilgilerini aldıkları vatandaşları göz ameliyatı olmuş gibi gösterdiler

Bu bilgilerin o vatandaşlara hastanede göz ameliyatı yapılmış gibi gösterilen gerçeğe aykırı veri girişlerinde kullanıldı.

Böylece astronomik rakamlarda göz ameliyatının yapılmadığı halde yapılmış gibi kayıt oluşturularak masraflar SGK Başkanlığı'na fatura edildi.

Olayın yaklaşık 63 milyon TL miktarında kamu zararına sebep olunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 29'u doktor

İstanbul merkezli 5 ilde 29 doktor ve 2 hastane yöneticisinin de aralarından bulunduğu 40 şüpheli için operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 28 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışına olduğu öğrenildi, firar olan diğer 9 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalar sürüyor.