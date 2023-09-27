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Türkiye
AA 27.09.2023 05:18

Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bottaki toplam 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik uçağı "TCSG-551" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "TCSG-907" ekipleri, lastik botu durdurarak içindeki 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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