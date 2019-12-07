İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Aydos Ormanı'nda 19 Eylül'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü "suçtan zarar gören", Yakup Akman'ın ise tutuklu sanık sıfatıyla yer aldı. Sanığın "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü adına devlet ormanı yakma" suçundan müebbet, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, açık kaynak araştırmalarına göre, PKK terör örgütüne yakın bir sosyal medya hesabından yangının üstlenildiği belirtilerek, sanığın eylemini gördüğünü beyan eden 2 kişinin ifadesine yer verildi.

[Aydos Ormanı'nın yakılmasıyla ilgili soruşturmada yargılanacak olan Yakup Akman. Fotoğraf: TRT Haber]

İncelenen baz istasyonu kayıtlarına göre, olay günü 15.51 ile 18.12 saatleri arasında Pendik'te olduğu tespit edilen sanık Yakup Akman'ın, 17.49'da 112 Acil Servis'i, bir dakika sonra da 110 Yangın İhbar hattını ve arkasından 155 Polis İmdat'ı arayıp, bir saattir bulunduğu Aydos Ormanı'nda yangın başladığı ve dumanlı şekilde yangının devam ettiği ihbarında bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın sosyal medya hesabında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca giyilen kıyafet ve elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraf karesini paylaştığına yer verildi.

Tanıkların beyanları

İddianamedeki iki tanığın ifadesine göre, ilk yangın alanında gördükleri sanığı takip ettikleri, ikinci yangın alanında çakmakla yangın çıkarttığına bizzat şahit olduklarını ve teşhis ettikleri belirtildi. İddianamede, bunlara ilişkin tanıkların çektiği video kayıtlarının dosyada bulunduğu kaydedildi. Tanıkların seslendiği sanığın olay yerinden ayrıldığının görüldüğü aktarıldı.

Sanığın iddianamede yer verilen ifadesinde de, olay günü daha önce de yaptığı gibi alkol almak için ormana gittiğini, yaklaşık yarım saat kadar durduğunu, kendisi dışında oturduğu yerin önündeki çalılığın arkasında iki kişiyi gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu şahısların küçük bir ateş yaktıklarını gördüm. Isınmak için yaktıklarını düşünerek çok fazla umursamadım. Telefonda arkadaşlarımla konuştum. Facebook'tan canlı yayın yaptım. Müzik dinlediğim sırada alevlerin yükseldiğini fark ettim. Önümdeki çalılığın arkasını kontrol ettiğimde şahısların olmadığını gördüm. Yangının üzerime kalmaması için oradan direkt 100 metre aşağıya indim. Orada ufak bir ateş gördüm. Elimdeki sopayla çömelerek söndürmeye çalıştım. Bu sırada çevreden 'Alo, hey' şeklinde bağırmalar duydum. Panikledim ve duymamış gibi elimi cebime koyarak oradan ayrılarak yola indim. Önüme çıkan binanın arkasından dönüp kontrol ettim, alevlerin daha da yükseldiğini gördüm."

Bunun üzerine 112, 110 ve 155'i arayarak yangın ihbarında bulunduğunu ifade eden Yakup Akman, sonrasında taksiye binerek tekrar yangının bulunduğu yere gittiğini, kalabalık vatandaş grubunu ve itfaiye ekiplerini gördüğünü öne sürdü.

İtfaiye görevlilerine olayı nasıl olduğunu anlattığını belirten Yakup Akman, "Ancak çok fazla umursamadılar. Bunun üzerine aşağı doğru yürüyerek ayrılmaya başladım. Bu sırada gördüğüm iki polis memuruna olayı gördüğümü söyledim. Beni biraz beklettikten sonra ifade almak için emniyete götürdüler. Olaylar bu şekilde gerçekleşmiştir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçları anlattığım gibi meçhul şahıs işlemiştir. Sadece yanlış zamanda, yanlış yerde olduğum için hakkımda işlem yapılmıştır." beyanında bulundu.

Kurtlar Vadisi Pusu'da teröristi oynamış

İddianamede, Akman'ın savcılıktaki sorgusuna da yer verildi. Buna göre, 17 Eylül 2015'de elinde kalaşnikof karma silahla paylaştığı fotoğrafına ilişkin Akman, "2013'te Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 169. bölümünün başında terörist rolünde oynamıştım. Senaryoya göre film kahramanlarından Polat, Abdülhey ve Kara'yı ölüp ölmediklerini kontrol edecektik. Bu fotoğraf film setinde çekilmiş olan fotoğraftır." dedi.

Kardeşleri, anne ve babasının terör örgütüyle irtibat ve iltisakı tespit edilen sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulanan iddianamede, cep telefonunun incelenmesinde de 4 Nisan 2009'da PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamaları sırasında Şanlıurfa'nın Ömerli ilçesinde ''Amara''da çıkan gösteriler esnasında hayatını kaybeden şahıslara atfen yazılmış ve terör örgütü üyelerinin isimleri zikredilen şarkının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede sanık Akman'ın yangını gördükten sonra hayatın olağan akışına göre olay yerinden aceleyle ayrılmayıp söndürmeye çalışması veya söndürülmesi için elinden geleni yapmasının bekleneceği ifade edildi. Sanık Akman'ın yangını çıkarmış olmasından dolayı kendisini görenler olduğunu anlayınca alelacele olay yerinden ayrıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

Kamera kayıtlarındaki kişinin de bu sanık olduğunun açıkça tespit edildiği belirtilen iddianamede, PKK/KCK terör örgütü güdümünde paylaşımlar yapan ve örgüte ait olduğu anlaşılan twitter hesabında, Pendik yangınından kısa bir süre sonra saat 22.06'da terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin paylaşım yer aldığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın, PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanında yangın çıkarttığı, 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu ifade edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA