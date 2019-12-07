Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle, deniz ulaşımı normale döndü.

Süleymanpaşa sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker yollarına devam etti.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da bugün av için açıldı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, hafta başından sonra yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA