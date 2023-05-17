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Türkiye
AA 17.05.2023 16:31

Aydınlatma direğine yıldırım isabet etti: 100 evin elektrik tesisatı zarar gördü

Eskişehir'de bir mahallede aydınlatma direğine yıldırım isabet etti. Park halindeki bir araç ile çok sayıda evin elektrik tesisatında hasar oluştu.

Aydınlatma direğine yıldırım isabet etti: 100 evin elektrik tesisatı zarar gördü
[Fotograf: AA]

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yılmazoğulları Sokağı'nda yıldırım isabet eden direğin yakınındaki Ender Orakçı'ya ait hafif ticari aracın lastikleri patladı, elektronik aksamı zarar gördü.

Bölgede bulunan çok sayıda evde telefon hatlarının yanı sıra elektrik tesisatı ve bazı elektrik cihazlar kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zararın meydana geldiği sokaklarda tespit çalışması yaptı.

Aydınlatma direğine yıldırım isabet etti: 100 evin elektrik tesisatı zarar gördü

"100 evimizde elektrik tesisatı ve cihazlar hasar gördü"

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Yılmazoğulları ve çevre sokaklardaki evlerin yıldırımdan etkilendiğini söyledi.

Ciddi hasarlar oluştuğunu belirten Açıkgöz, "İnsanlarımıza bir şey olmadı. Yaklaşık 100 evimizde elektrik tesisatı ve cihazlar hasar gördü. Evlerdeki beyaz eşyalar, kombiler, internet kabloları, elektrik tesisatları zarar gördü" dedi.

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