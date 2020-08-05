Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da yeniden alevlenen yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bölgede önceki gün çıkan, dün sabaha karşı kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi. Gece boyunca süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın İmamköy mahallesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan ve zeytin ile incir bahçelerine sıçrayan yangın dün sabah kontrol altına alınmıştı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangın akşam saatlerinde yeniden başladı. Alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 10 arazöz ve orman işçileri ile müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi.
Ormanlık alana da sıçrayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı ancak alevler zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 140 hektarlık zirai alanda hasar meydana getirdi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: zeytin ağacı yangın incir ağacı aydınSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 09:17
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