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Kocaeli'de tedbirlere uymayan 138 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 138 kişi ile iki işletmeye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentte 754 iş yeri denetlenerek 11 bin 204 kişi kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde maske takmadığı için 104, sosyal mesafe kuralına uymayan 30, karantina ihlali yapan 4 kişiye ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilen iki işletmeciye idari para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Kocaeli koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 02:14
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