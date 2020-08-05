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Bulgaristan'da göstericiler yolu kapattı, gurbetçiler saatlerce sınırda bekledi
[Fotoğraf: DHA]
Bulgaristan'da hükümet karşıtı eylemler, gurbetçileri olumsuz etkiliyor. Türkiye sınırına yakın bölgede göstericiler yolu trafiğe kapattı, gurbetçiler saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Bulgaristan'da devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında bir grup, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki uluslararası yolu trafiğe kapattı.
Göstericiler gelen araçların geçişine izin vermedi.
Türkiye'ye giriş yapmak isteyen gurbetçiler de saatlerce yolun açılmasını bekledi.
Bulgar güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
Gurbetçiler, gece yarısından sonra Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.
Etiketler: Kapıkule Sınır Kapısı gurbetçi BulgaristanSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 04:12
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