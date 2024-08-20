Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye ceza

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından orman yangınlarının önlenmesi kapsamında 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında il genelinde devriye görevi yapıldı.

Aydın Valiliği'nin 2024/1 sayılı 'Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler' konulu komisyon kararı doğrultusunda yasaklama kararlarına uymayarak, ormanlara giren, mangal yakıp piknik yapan, ot ve anız yakan, yangına sebebiyet veren kişilere yönelik denetimde bulunuldu.

9 kişiye 18 bin 468 TL ceza kesildi

Devriye görevi sırasında 8 Ağustos'a kadar ziyaretçilere kapatılan Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı'na tekne vasıtasıyla deniz yolu ile giren 3, Efeler ilçesi Ilıcabaşı, Karaköy Mahallesi ve Anbarcık Mahallesi'nde ormana giren 3 ve Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde ormana giren 3 kişiye 2 bin 52'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 468 TL para cezası kesildi.

Jandarma yetkilileri, ormanları ve canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini bildirdi.