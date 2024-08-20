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Türkiye
AA-İHA 20.08.2024 14:14

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turist için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor
[Fotograf: AA]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç gün önce otelden çıkıp doğa yürüyüşüne çıkan ve kendisinden haber alınamayan Rus uyruklu kadın için arama çalışmaları başladı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalia Somova (48) 17 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde İçmeler mahallesinde bulunan Karya yürüyüş yoluna gitmek için otelden ayrıldı.

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor

19 Ağustos günü ülkesine dönmesi gereken Somova'nın yakınları kadına ulaşamayınca durumu kaldığı otel ve tur acentesine bildirdi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine yapılan ihbar üzerine ilçedeki tüm kamera kayıtları tarandı.

Kamera kayıtlarından 48 yaşındaki kadının 17 Ağustos günü sabah saat 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karia Yürüyüş Yolu'ndan giriş yaptığı tespit edildi. Marmaris Asayiş Büro ekipleri AFAD merkezi ile koordine olarak AKUT Marmaris, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (MABKE) ile birlikte karanlıkta dağlık alanda bir ucu İçmeler Mahallesi'nde diğer ucu Turunç Mahallesi'nde olan Karya Yürüyüş Yolu'nda arama çalışmalarına başladı.

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor

Ekipler çalışmalarda herhangi bir ize rastlayamadı.

Sabah saatlerinde iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarına, yaklaşık 11 kilometrelik alanda devam ediliyor. 

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AFAD Muğla Tatil Turist
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