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Türkiye
AA 20.08.2024 13:48

Adıyaman'da bin 500 yıllık yapı kalıntıları bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntıları bulundu.

Adıyaman'da bin 500 yıllık yapı kalıntıları bulundu

Müze Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine inceleme başlattıkları Oyratlı köyü kırsalında, bazı kalıntılara rastladı.

Alandaki çalışmaları takip eden Müze Müdürü Mehmet Alkan gazetecilere, alanda Roma dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

Adıyaman'da bin 500 yıllık yapı kalıntıları bulundu

"Tescile alınması için sunacağız"

Kalıntıların yaklaşık bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

"Besni ilçesi sınırında kalan bir alanda bulunmaktayız. O dönemin insanları muhtemelen bu alanda belli bir süre yerleşim görmüş ve daha sonra terk ederek başka yere yerleşmişler. Alanda birçok yapı kalıntıları mevcut ve bu taşlar düzgün olmayan kesme taşlardan yapılmış. Yaklaşık 4 dönümlük bir alanda bu yapılar oluşturulmuş."

Sahanın korunması için tescile alınacağını ifade eden Alkan, "Yapıların bir kısmı yıkılarak günümüze gelmiş. Doğu kısmında ise yer altına inen bazı yapılar var. Yaptığımız incelemelerin ardından buradaki alanı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne tescile alınması için sunacağız" dedi.

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Adıyaman Arkeoloji Müze
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