Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 04:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da silahlı kavga: 5 yaralı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Güvercinada Caddesi'ndeki bir işletmeye müşteri olarak gelen Y. D, D.D, E.K. ve A.Ç. müzik sesinden dolayı işletme sahibi ve çalışanlar H.D, O.İ. ve Ç.Ü. ile tartışmaya başladı. İşletmenin dışında süren kavgada, H.D. ve O.İ, silahla, Ç.Ü. ise darp sonucu yaralandı.
Müşterilerden Y.D. ve D.D. de darbedilerek yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili A.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Kavga
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