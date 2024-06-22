Açık 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2024 19:33

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçradı.

Helikopter ve TOMA'ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında otluk alandaki yangın söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fenalaşan bir itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı

Ekipler, içeresinde ahşap ve plastik malzemelerin bulunduğu 3 katlı depodaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan yangına müdahale ederken fenalaşan bir itfaiye personeli ambulansla hastaneye götürüldü.

Söndürme çalışmaları devam ederken depo yetkilileri yangının uzun süredir söndürülemediğini öne sürerek itfaiye personeliyle tartıştı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Aydın Yangın
Sıradaki Haber
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:32
Filistin Küba'nın İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olmasından memnun
00:20
İsrail Gazze'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu
00:18
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın Refah'taki araçları çalışmıyor
00:15
Tartıştıkları kişiyi darp eden 4 şüpheli gözaltına alındı
00:07
Nijerya'da kolera nedeniyle 35 kişi öldü
00:02
Husiler: ABD'ye ait bir uçak gemisini vurduk
Türkler milli maça hazır
Türkler milli maça hazır
FOTO FOKUS
Aydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı
Aydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ