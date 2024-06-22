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Türkiye
AA 22.06.2024 17:34

Adana'da bir kişi tartıştığı eşini ve 3 kişiyi öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kişi tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

Adana'da bir kişi tartıştığı eşini ve 3 kişiyi öldürdü

Hakim A, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E. (18) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmada, Hakim A, eşine, kayınpederine, kayınvalidesine ve kayınbiraderine tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğini alarak kaçtı

Olayın ardından Hakim A'nın, bebeğini alarak otomobille kaçtığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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