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Türkiye
AA 17.12.2023 21:04

Aydın'da kaza: 7 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Aydın'da kaza: 7 yaralı

Bağarası istikametinde seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki otomobile, N.Y. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlanarak devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları alandan kurtarıldı. Biri çocuk 7 yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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