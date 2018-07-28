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Aydın'da 44 göçmen yakalandı

Aydın'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçışı organize ettiği belirtilen 1 kişi ise gözaltına alındı.

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Aydında 44 göçmen yakalandı

Aydın Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı tarafından lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 15'i Afganistan,11'i Filistin uyruklu 26 kişi, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından yine Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler Filistin uyruklu 18 kişiyi yakalayıp kıyıya getirdi.

1 kişi gözaltına alındı

Aynı botta bulunan ve kaçışı organize ettiği belirtilen 1 Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 11'i çocuk 44 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sahil güvenlik, göçmen, aydın
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