AFAD'ın verilerine göre, Kuşadası Körfezi İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında bugün saat 17.56'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizin 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve İzmir'de de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşamadı.