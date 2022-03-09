Denizcilik Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından, ayçiçeği yağı yüklü gemilerle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin Kerch kanalını geçerek seyre başladığı ve 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiği ifade edildi.

Ayçiçeği yağı yüklü diğer 3 geminin ise Rostov Limanı'ndan kalkış yaptıkları ve 17 Mart'ta yurda varmalarının planlandığı belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'ndaki 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyre başladığını duyurdu. Geminin 15 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor. Ayçiçek yağı yüklü diğer üç gemi ise 17 Mart'ta Türkiye'ye varmış olacak.https://t.co/XYFpCjps8O pic.twitter.com/pFO0r38VBw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2022

"Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yağ stoklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi zorda göstermek adına böyle bir kampanya yürütüyor. Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız" dedi.