Avlanması yasak türlere zarar verenlere uygulanacak tazminatlar belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesinde 2023-2024 Av Dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından "Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları" başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere üç kategori yer alıyor.

Listenin en başında, Anadolu'da nesli tamamen tükendiği düşünülürken, 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi kesinlikle yasak olan Anadolu parsına zarar verenlere uygulanacak tazminat bedeli 1 milyon 200 bin lira.

Hem Anadolu parsı hem diğer koruma altındaki tüm türler için 105 bin liraya kadar idari para cezası ve tazminat bedeli haricinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

Listedeki diğer memeli türler için uygulanacak tazminat bedelleri şöyle; Anadolu yaban koyunu ve yaban koyunu 600 bin lira, yaban keçisi 300 bin lira, alageyik, çengel boynuzlu dağ keçisi 200 bin lira, bozayı, çizgili sırtlan, karakulak 60 bin lira, kızıl geyik 60 bin lira, ceylan 40 bin lira, vaşak, yaban kedisi ve saz kedisi 30 bin lira, Akdeniz foku 25 bin lira, su samuru ve karaca 15 bin lira, kurt, alacasansar, oklu kirpi 6 bin lira, porsuk, gelincik, kokarca, kakım ve sincaplar familyasındaki bütün türler 1200 lira, kuyruk süren ve kaya sansarı 600 lira.

Sürüngenler

Sürüngen türlerde ise; iri başlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta), yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), Nil kaplumbağası (Trionys triunguis), Fırat kaplumbağası (Rafetus euphracticus) 25'er bin lira, çöl varanı 22 bin lira.

Özellikle son günlerde sıcak havalar nedeniyle sık karşılaşılan yılan türleri için de öldürenler veya zarar verenler için ağır cezalar belirlendi. Beyazbantlı dağ engereği, wagner engereği, Anadolu engereği, darevski engereği, Kafkas engereği ve Çoruh engereği için 18'er bin lira. Çöl kobrası, bolkar engereği, baran engereği ve bozkır engereği için 13 bin lira. Koca engerek, Ağrı engereği, şeritli engerek, burunlu engerek ve Kafkas burunlu engerek için 11 bin lira. İsmi belirtilmeyen diğer tüm sürüngen türler için ise 3 bin lira.

Kuş türleri

Kuş türleri için belirlenen tazminat miktarlarına göre, atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler 22 bin lira, kelaynak, ince gagalı kervançulluğu 16 bin lira, tepeli pelikan, mezgeldek, toy, yakalı toy 14 bin lira. Orman horozu, dağ horozu, turnagiller, urkeklik 10 bin lira. Ak pelikan, flamingo, kuğular, leylekgiller familyasındaki diğer türler 7 bin lira. Peçeli baykuşgiller ve baykuşgiller familyasındaki bütün türler 5 bin lira. Dikkuyruk, paspaş patka, yaz ördeği, Sibirya kazı, bıldırcın kılavuzu 3 bin 500 lira. Küçük karabatak, tepeli karabatak, küçük sakaca 2 bin 500 lira. Sülün, turaç 2 bin lira. Küçük suçulluğu, kızkuşu, balıkçılgiller familyasındaki bütün türler, ördekgiller familyasındaki korunan diğer türler 1400 lira. Kargagiller 300 lira. Korunan kuşlardan ismi belirtilmeyen diğer türler 1400 lira.

Kararlara göre, bu kuşlara ait yumurtaların alınması da yasak ve atmacagiller ve doğangiller familyası için ceza aynı oranda, diğer türler için yüzde 50'si oranında uygulanacak