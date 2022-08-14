Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Avladığı yılanı yutamadı, boğulma tehlikesi geçirdi
[Fotograf: İHA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartalı veteriner hekim kurtardı.
Yığılca ilçesinde ormanlık alanda devriye gezen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan kartalı fark etti.
Kartalı alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Veteriner hekim tarafından muayene edilen kartalın, avladığı yılanı yutamadığı belirlendi.
Kartal tedavi altına alındı
Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan yılan çıkarıldı. Nefes alması sağlanan kartal, tedavi altına alındı.
Kartal gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınacak.
Etiketler: Düzce
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