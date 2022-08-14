Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tarım ilacından zehirlenen 20 işçi taburcu edildi
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'da ilaçlama yapılan pamuk tarlasında çalıştıkları sırada tarım ilacından zehirlenen 10'u çocuk 20 tarım işçisi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
3 gün önce kırsal Kartaltepe Mahallesi'ndeki pamuk tarlasına çapaya giden 10'u çocuk 20 tarım işçisi, ilaçlama yapıldığı sırada zehirlenmişti.
İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş, işçiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Tedavi altına alınan 20 işçi, 48 saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Etiketler: Diyarbakır
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