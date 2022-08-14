Avcılar’da çatlak oluşan iki bina tahliye edildi
İstanbul Avcılar’da 4'er katlı bitişik iki binada çatlak oluştu. Ekiplerin incelemesinin ardından binalar tahliye edilerek mühürlendi.
Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi’ndeki Mercan Sokak’ta bulunan 4 katlı bitişik iki binada çatlak oluştu.
Gece çatlama sesi duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu Avcılar Belediyesi ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma olabileceği değerlendirmesinde bulunurken, karot örneği alınmasına karar verildi.
Binalar tahliye edildi
Bina sakinlerinden önemli eşyalarını almalarını istendi. İki binada tahliye edildikten sonra mühürlendi.
Kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift ise ambulansla Bahçelievler’deki yaşlı bakımevine götürüldü.
Çatlak oluşan binalar havadan da görüntülendi.
"Deprem oluyor diye uyandık"
Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış, sonra dışarıya çıktık, şok olduk" dedi.
- 14:24
- 14:25
- 14:17
- 14:13
- 13:57