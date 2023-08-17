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Türkiye
AA 17.08.2023 14:17

Avcılar'da riskli bina kontrollü şekilde yıkıldı

Avcılar'da yapılan taramalarda riskli olduğu tespit edilen 6 katlı bina belediye ekiplerince yıkıldı.

Avcılar'da riskli bina kontrollü şekilde yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca kent genelinde yapılan hızlı taramalarda riskli olduğu tespit edilen binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın yıkımına karar verildi.

Avcılar'da riskli bina kontrollü şekilde yıkıldı

Binanın bulunduğu sokağa gelen İBB ile Avcılar Belediyesi ekipleri, 17 bağımsız birimin bulunduğu binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yıkım öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, depreme dayanıklı bir kent için hızla yol aldıklarını belirterek, ''Kentsel dönüşüm kapsamında yıktığımız 1999'uncu bina ve hemen akabinde 2000, 2001'inci binayı da yıkacağız. Bu binada 17 daire var. 17 dairede yaklaşık 70 insan yaşıyor. 70 insan riskli bir yapıdan çıktı güvenli yerlerde yaşamaya başladı." diye konuştu.

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