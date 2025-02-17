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Türkiye
AA 17.02.2025 20:54

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan plastik maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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