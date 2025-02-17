İzmir için soğuk hava ve zirai don uyarısı

Valiliğin, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayandırdığı açıklamada, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 6 ile 10 derece düşeceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk havanın bölgemiz genelinde bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayımladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."