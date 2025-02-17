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Türkiye
AA 17.02.2025 19:54

İzmir için soğuk hava ve zirai don uyarısı

İzmir Valiliği, yarından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

İzmir için soğuk hava ve zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valiliğin, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayandırdığı açıklamada, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 6 ile 10 derece düşeceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk havanın bölgemiz genelinde bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayımladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

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