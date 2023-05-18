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Türkiye
AA 18.05.2023 10:23

ATM'nin üzerine ağaç devrildi: Para çekmeye devam ettiler

İstanbul Avcılar’da bir ağaç ATM kabinlerinin üzerine düştü. Ağacın düşmesine rağmen bazı müşterilerin işlemlerine devam ettikleri görüldü.

ATM'nin üzerine ağaç devrildi: Para çekmeye devam ettiler
[Fotograf: DHA]

Merkez Mahallesi’ndeki ATM kabininin yanındaki en az 100 yıllık olduğu söyleyenen dut ağacı dün öğle saatlerinde büyük görüntü ile kırıldı.

Ağacın kırılan bölümü hemen yandaki ATM kabinlerinin üzerine düştü. Bu sırada bir müşteri kartı ile işlem yaptı.

ATM'nin üzerine ağaç devrildi: Para çekmeye devam ettiler

ATM cihazlarından birinin alarm sisteminin devreye girmesi üzerine polis ekibi sevk edilirken Avcılar Belediyesi de bir ekibi göndererek ağacın motorlu testere ile kesimini sağladı.

Ağacın kırıldığı bölgede park edilen bir otomobil hafif şekilde hasar gördü. 

ATM'nin üzerine ağaç devrildi: Para çekmeye devam ettiler

Ağaç yaklaşık yarım saatlik çaba ile kesilerek götürüldü.

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