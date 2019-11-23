Türkiye
ATM'lere zarar verdi, cezaevine girmek için yaptığını söyledi23 Kasım 2019 Cumartesi 19:00 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 18:58
Afyonkarahisar'da 5 banka ATM'si ile 3 güvenlik kamerasına zarar veren kişi serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da bir kişi, Milli Egemenlik Caddesi 23. Sokak'ta bulunan 5 ATM ile 3 güvenlik kamerasına zarar verdi.
Mahalle bekçileri tarafından yakalanarak karakola götürülen zanlının, ifadesinde, işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını belirterek, barınmak için cezaevine girmek istediğini ve bu nedenle ATM'lere zarar verdiğini söylediği öğrenildi.
Süleyman C, nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: afyonkarahisar Banka ATM güvenlik kamerası