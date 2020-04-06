Haber Giriş: Kaynak: AA
Ateşi olduğu belirlenen adam oğlu tarafında kaçırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracı durdurdu.
Ekipler COVID-19 tedbirleri kapsamında kontrolünü yaptığı 70 yaşındaki yolcu Ahmet Kaya'da yüksek ateş olduğunu tespit etti.
Bu sırada Kaya'nın oğlu olan sürücü polisin uyarısına uymayarak araçla kaçmaya başladı.
Araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kaya'nın koronovirüs testinin yapıldığı, sonucun henüz belirlenmediği öğrenildi.
Etiketler: yakalandı oğlu tarafından kaçırılan kadın koronavirüsSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 21:49
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