Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi.. Hangi iller büyükşehir olarak kabul ediliyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerden biri de şehirlere araç giriş çıkışının sınırlandırılması oldu. 30 büyükşehir belediyesi hangileri? Hangi iller büyükşehir belediyesi olarak kabul ediliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan” Bilim Kurulumuz hastalığımızın gelişimini anbean takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlığımzı ve kurumlarımızla birlikte tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiyoruz.” dedi
30 büyükşehir ve Zonguldak’a araç girişi yasaklandı
Erdoğan “Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehri ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız.”
Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi;
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
- 20:13
- 20:15
- 20:13
- 20:24
- 20:14