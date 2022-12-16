Siirt’te, 19 Kasım 2020’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 130 yıllık camiyi hedef alarak ateşe verdi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, hasar meydana gelen cami kullanılamaz hale gelmişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla cami hizmete hazır hale getirildi.

Şeyh Maruf Camii'nin Siirt’in tarihi camilerinden birisi olduğunu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterine yer alan bir cami olduğunu belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, camide restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve caminin yakın zamanda ibadete açılacağını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Tekin, "İlimizin tarihi camilerinden Şeyh Maruf Camisi 2020 yılında kişi veya kişiler tarafından burası yakılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon işlemlerine tabi tutuldu. Restorasyon işlemlerimiz bitti. Bu camimiz 130 yıllık tarihi bir cami. Kültürel envanterimize kayıtlı bir camimiz" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda ibadete açılacak

Caminin tüm eksikliklerinin tamamlandığı belirten Tekin, şunları söyledi:

"En yakın zamanda ibadete açılarak hizmete girecektir bu anlamda da bu camimizin restorasyonuna emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Genel Müdürlüğümüze de ilimizdeki bu tarihi camiye yapmış oldukları restorasyon çalışmalarından dolayı da çok teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: İHA]