Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da zehir taciri 7 kişi yakalandı
[AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinden ve adreslerinden çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheliler T.K, A.K, Y.K, E.C, G.G, U.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesindeki bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 125 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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