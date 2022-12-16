İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheliler T.K, A.K, Y.K, E.C, G.G, U.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesindeki bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 125 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.