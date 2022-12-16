Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da ev yangını 1 can aldı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde bulunan 44 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde dört katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yangın sırasında evde bulunan Hasan Topal'ın öldüğü belirlendi.
Topal'ın cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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