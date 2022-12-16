Mustafa Kemal Mahallesi'nde dört katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yangın sırasında evde bulunan Hasan Topal'ın öldüğü belirlendi.

Topal'ın cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.