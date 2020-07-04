Gaziemir kırsalında 2 Temmuz akşamı saat 21.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden 60 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200'ü aşkın personel müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Zorlu mücadeleyi orman muhafaza memuru Haydar Belge görüntüledi. Belge, bu sırada oluşan ateş hortumunu da kayıt altına aldı. Görüntüler alevlerin şiddetini ve önlenen faciayı gözler önüne serdi.



Alev rüzgarı yangını yayıyor

Ormancılıkta "ateş hortumu" ya da "ateş şeytanı" olarak anılan doğa olayı özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde, türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların meydana gelmesine neden oluyor. Bu girdaplar etraflarındaki parçaları içine çekip yakarak büyüyebiliyor.

Ateş hortumu, sıcaklık farkından ötürü çevrelerinde hızı saatte 100 kilometreye varabilen rüzgarların oluşmasına da sebep oluyor. Kıvılcımlar yüzlerce metre mesafelere kadar giderek yanmayan alanları da yakabiliyor.