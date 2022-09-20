Atatürk Üniversitesi yemekhanesinin çatısında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Üniversitede eğitim başlamadığı için yemekhanede öğrenci olmadığı öğrenildi.

Soğutma çalışması yapılan yemekhanenin çatısında büyük hasar oluştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi yemekhanesindeki yangına dair son durumu @trthaber’de değerlendiriyor. https://t.co/uH9ZeeSIAv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022

Yangınla ilgili konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Dumanla başlayan bir yangın birden bütün çatıyı kapladı. 112 ihbarından sonra 6 dakika içiresinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale etmeye başladı. Bununla birlikte rüzgarın da etkisiyle yangın artarak, genişleyerek devam etti. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde 22 ekiple beraber yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmalarına da başlayacağız." dedi.

Yangına müdahalenin teknikleri olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:

"Önce doğal gazı kestik, tüpler falan vardı. Biraz kontrollü olmak gerekir. Gördüğünüz gibi alanı emniyetimiz boşalttı. Emniyet'e ait TOMA'lar buraya geldi. Havalimanında acil müdahale için bekleyen araçları yönlendirdik. Orman müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale ediyor. Yangına müdahale edecek araçlar burada."

Üniversiteden açıklama

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Henüz belirlenemeyen bir nedenle üniversitemiz yerleşkesinde yer alan yemekhanede çıkan yangın şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmayışıdır."