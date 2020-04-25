Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin çatışlarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.