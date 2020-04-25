Haber Giriş: Kaynak: DHA
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında çatılar kuruluyor
[Fotoğraf: DHA]
Atatürk Havalimanı'nda yapılan bin yataklı hastanenin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre düzenlemesinin başladığı hastane inşaatında bazı bölümlerin çatıları tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.
[Fotoğraf: DHA]
Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin çatışlarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.
Etiketler: inşaat hastane Atatürk HavalimanıSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:05
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